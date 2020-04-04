Олег Верняев открыл в себе новый необычний талант. Фото

Украинский легкоатлет, золотой и серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио Олег Верняев на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он ловко справляется с картофелем.

"Во время карантина открывается много новых талантов. А чему вы научились за эти дни?))"

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, чем занимается во время карантина.