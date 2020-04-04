Легкая атлетика
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Олег Верняев открыл в себе новый необычний талант. Фото
Украинец умело работает с ножом
Украинский легкоатлет, золотой и серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио Олег Верняев на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он ловко справляется с картофелем.
"Во время карантина открывается много новых талантов. А чему вы научились за эти дни?))"
Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, чем занимается во время карантина.
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