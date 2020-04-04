  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Олег Верняев открыл в себе новый необычний талант. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Верняев открыл в себе новый необычний талант. Фото

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинец умело работает с ножом

Олег Верняев открыл в себе новый необычний талант. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет, золотой и серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио Олег Верняев на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он ловко справляется с картофелем.

"Во время карантина открывается много новых талантов. А чему вы научились за эти дни?))"

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, чем занимается во время карантина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Верняев коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...