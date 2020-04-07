Олимпийская чемпионка по бегу разгромила Роналду в челлендже на пресс

Семеня, которая на Олимпийских играх дважды брала золото в беге на 800 метров, за 45 секунд выполнила невероятные 176 скручиваний на пресс, что на 34 повторения больше, чем у звездного португальского футболиста Криштиану Роналду.

"Спасибо Роналду за его челлендж, мне удалось сделать 176 раз за 45 секунд. Неплохо для воскресенья", - написала Семеня в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в челлендже Роналду поучаствовала украинка Марина Бех-Романчук.