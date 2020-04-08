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Левченко приняла челлендж Роналду и получила одобрение от Криштиану
Украинская легкоатлетка также проверила свою физическую форму.
Юлия Левченко приняла эстафету в челлендже по количеству скручиваний на пресс за 45 секунд и показала достойный результат для первой попытки – 80 раз.
Воскресенье / Sunday???? Nike Living Room Cup???? - первая неделя. Результат ⏱45 секунд = 80 скручиваний ???? Thank you @cristiano ???????????? Передаю это жаркое упражнения вам ❤️@kishch @gerashchenkoi @sergey_spilnyak @vladislav_olegovichh @kovba_v @ari_saily #playinside #livingroomcup @nike
Автор челленджа Криштиану Роналду оценил старания Левченко и разместил скриншот с Юлией на своей странице в Instagram.
Ранее UA-Футбол сообщал, что олимпийская чемпионка по бегу разгромила Роналду в челлендже на пресс.