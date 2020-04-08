Левченко приняла челлендж Роналду и получила одобрение от Криштиану

Юлия Левченко приняла эстафету в челлендже по количеству скручиваний на пресс за 45 секунд и показала достойный результат для первой попытки – 80 раз.

Автор челленджа Криштиану Роналду оценил старания Левченко и разместил скриншот с Юлией на своей странице в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что олимпийская чемпионка по бегу разгромила Роналду в челлендже на пресс.