  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. В Италии коронавирус убил чемпиона Европы
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Италии коронавирус убил чемпиона Европы

Легкая атлетика
(1 голосов)

Легкоатлету Донато Сабиа было 56 лет.

В Италии коронавирус убил чемпиона Европы
Новина українською

Как сообщает Gazzetta dello Sport, накануне после двух недель борьбы с COVID-19 Сабиа скончался в больнице города Потенца.

Вероятно, жертвой пандемии спортсмен мог стать после контактов со своим отцом, который несколько дней назад в той же больнице умер от коронавируса.

Сабиа в 80-е года был одним из сильнейших итальянских легкоатлетов в беге на 800 метров. Он неоднократно выигрывал чемпионат Италии, побеждал на чемпионате Европы в закрытых помещениях, а в 1984 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе на коронной дистанции занял пятое место, проиграв бронзовому призеру Эрлу Джонсу всего 0,7 секунды.

Италия остается одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. В стране свыше 135 тысяч зараженных, с начала эпидемии умерли более 17 тысяч человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: легкая атлетика коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...