В Италии коронавирус убил чемпиона Европы

Как сообщает Gazzetta dello Sport, накануне после двух недель борьбы с COVID-19 Сабиа скончался в больнице города Потенца.

Вероятно, жертвой пандемии спортсмен мог стать после контактов со своим отцом, который несколько дней назад в той же больнице умер от коронавируса.

Сабиа в 80-е года был одним из сильнейших итальянских легкоатлетов в беге на 800 метров. Он неоднократно выигрывал чемпионат Италии, побеждал на чемпионате Европы в закрытых помещениях, а в 1984 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе на коронной дистанции занял пятое место, проиграв бронзовому призеру Эрлу Джонсу всего 0,7 секунды.

Италия остается одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. В стране свыше 135 тысяч зараженных, с начала эпидемии умерли более 17 тысяч человек.