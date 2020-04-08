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Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2022 году

Легкая атлетика
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Соревнования пройдут с 15 по 24 июля

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2022 году
Новина українською

Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Орегоне пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

Изначально ЧМ по легкой атлетике должен был пройти с 6 по 15 августа 2021 года, но потом его решили отложить из-за переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила новые даты ЧМ после обширных обсуждений с заинтересованными сторонами, включая организаторов двух других крупных турниров, которые должны состояться в июле-августе 2022 года – Игр Содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене", – говорится в сообщении пресс-службы World Athletics.

Отмечается, что новое расписание позволит спортсменам участвовать во всех трех турнирах.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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Источник:
ua.tribuna
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