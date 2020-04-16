  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ляхова не получила президентскую стипендию. У нее медаль чемпионата Европы
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ляхова не получила президентскую стипендию. У нее медаль чемпионата Европы

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинская легкоатлетка в недоумении.

Ляхова не получила президентскую стипендию. У нее медаль чемпионата Европы
Новина українською

Имени Ольги Ляховой не оказалось в списке обладателей президентских стипендии за высокие достижение в спорте в 2019 году, хотя украинка завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении.

"Я обращаюсь к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту, а также ко всем, кто может помочь в решении данного вопроса. Я занимаюсь легкой атлетикой, а именно бегом на дистанцию в 800 метров.

В прошлом году заняла третье место на чемпионате Европы в помещении. Всего на том чемпионате Украина заработала 5 медалей, но президентской стипендией были оценены только 4 медали.

Как мне сказали, моя дистанция не входит в олимпийскую программу. Ну как это не входит, если я бегу не 750 и не 1000 метров?! Это дискриминация всех беговых видов, конкуренция в которых сильнейшая в мире и в Европе?

Я обращаюсь к министру молодежи и спорта в надежде выяснить этот вопрос и по возможности внести поправку в существующее положение, которое касается всех беговых видов.

Королеву спорта сравнивают с неолимпийскими видами, такими как игра в городки или армреслинг.

Мне, как спортсмену, не очень приятно выяснять эти вопросы, но кто-то рано или поздно должен был этим заняться", - сказала Ляхова в обращении на Facebook.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: легкая атлетика Ольга Ляхова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...