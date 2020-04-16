Ляхова не получила президентскую стипендию. У нее медаль чемпионата Европы

Имени Ольги Ляховой не оказалось в списке обладателей президентских стипендии за высокие достижение в спорте в 2019 году, хотя украинка завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении.

"Я обращаюсь к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту, а также ко всем, кто может помочь в решении данного вопроса. Я занимаюсь легкой атлетикой, а именно бегом на дистанцию в 800 метров.

В прошлом году заняла третье место на чемпионате Европы в помещении. Всего на том чемпионате Украина заработала 5 медалей, но президентской стипендией были оценены только 4 медали.

Как мне сказали, моя дистанция не входит в олимпийскую программу. Ну как это не входит, если я бегу не 750 и не 1000 метров?! Это дискриминация всех беговых видов, конкуренция в которых сильнейшая в мире и в Европе?

Я обращаюсь к министру молодежи и спорта в надежде выяснить этот вопрос и по возможности внести поправку в существующее положение, которое касается всех беговых видов.

Королеву спорта сравнивают с неолимпийскими видами, такими как игра в городки или армреслинг.

Мне, как спортсмену, не очень приятно выяснять эти вопросы, но кто-то рано или поздно должен был этим заняться", - сказала Ляхова в обращении на Facebook.