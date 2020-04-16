Беленюк поддержал Ляхову в ситуации с президентской стипендией

Легкоатлетка Ольга Ляхова посетовала, что после завоевания бронзы на чемпионате Европы в помещении ее имени не оказалось в списке спортсменов, получивших президентские стипендии.

Чемпион мира по вольной борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в Instagram отреагировал на эту ситуацию.

"Министерство молодежи и спорта обязано разобраться в этой ситуации и решить этот вопрос в пользу спортсменки.

Алгоритм для начисления стипендии должен быть исчерпывающим. Каждый спортсмен имеет право получить награду за свои достижения", - написал борец.

Государственный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник в ответ на заявление Ольги Ляховой отметил, что 800-метровка в помещении не относится к олимпийским дисциплинам, а потому спортсменка не может претендовать на стипендию.