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Беленюк поддержал Ляхову в ситуации с президентской стипендией

Легкая атлетика
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Борец и народный депутат сделал заявление.

Беленюк поддержал Ляхову в ситуации с президентской стипендией
Новина українською

Легкоатлетка Ольга Ляхова посетовала, что после завоевания бронзы на чемпионате Европы в помещении ее имени не оказалось в списке спортсменов, получивших президентские стипендии.

Чемпион мира по вольной борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в Instagram отреагировал на эту ситуацию.

"Министерство молодежи и спорта обязано разобраться в этой ситуации и решить этот вопрос в пользу спортсменки.

Алгоритм для начисления стипендии должен быть исчерпывающим. Каждый спортсмен имеет право получить награду за свои достижения", - написал борец.

Государственный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник в ответ на заявление Ольги Ляховой отметил, что 800-метровка в помещении не относится к олимпийским дисциплинам, а потому спортсменка не может претендовать на стипендию.

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В статье: Жан Беленюк Ольга Ляхова
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