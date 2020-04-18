Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2017 Юлия Левченко готовит Пасхальный хлеб. Соответствующее фото украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила всех, кто принял участие в ее благотворительной акции.