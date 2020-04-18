Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото
Украинка ловкая в кулинарии
Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2017 Юлия Левченко готовит Пасхальный хлеб. Соответствующее фото украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила всех, кто принял участие в ее благотворительной акции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 09:49 Весь спорт Даяна Ястремская: Я хочу поблагодарить всех людей, которые пожертвовали любую сумму в наш фонд
- 13:45 Весь спорт Отец Лопеса: Мой сын выбьет из Ломаченко все дерьмо, а я получу 20 золотых медалей
- 13:24 Весь спорт Шахматы. Магнус Карлсен запускает собственный онлайн-турнир, призовой фонд - 250 тысяч долларов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...