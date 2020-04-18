  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка ловкая в кулинарии

Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2017 Юлия Левченко готовит Пасхальный хлеб. Соответствующее фото украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Юлия Левченко готовится печь Пасхальный хлеб. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила всех, кто принял участие в ее благотворительной акции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...