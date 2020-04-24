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Бриллиантовая лига отложила еще два этапа
Коронавирус продолжает менять календарь сезона в легкой атлетике.
Бриллиантовая лига объявила, что ежегодные этапы в Юджине (7 июня) и Париже (13 июня) в связи с пандемией COVID-19 отложены на неопределенный срок.
Бриллиантовая лига рассчитывает начать сезон 11 июня в Осло. Соревнования пройдут по альтернативному формату – в столице Норвегии выступят только спортсмены мирового уровня, причем атлеты не будут контактировать друг с другом.
Ожидается, что в Осло выступит норвежский бегун с барьерами Карстен Варгольм, а Арманд Дуплантис и Рено Лавиллени проведут дуэль в прыжках в высоту.
As the coronavirus crisis continues, the @nikepreclassic and @MEETINGPARIS are now suspended whilst @BislettGames will be staged under an alternative format.— Wanda Diamond League (@Diamond_League) April 23, 2020
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Ранее Бриллиантовая лига из-за коронавируса перенесла два этапа в Китае, этап в Катаре, а также соревнования в Стокгольме (24 мая), Неаполе (28 мая) и Рабате (31 мая).