Бриллиантовая лига отложила еще два этапа

Бриллиантовая лига объявила, что ежегодные этапы в Юджине (7 июня) и Париже (13 июня) в связи с пандемией COVID-19 отложены на неопределенный срок.

Бриллиантовая лига рассчитывает начать сезон 11 июня в Осло. Соревнования пройдут по альтернативному формату – в столице Норвегии выступят только спортсмены мирового уровня, причем атлеты не будут контактировать друг с другом.

Ожидается, что в Осло выступит норвежский бегун с барьерами Карстен Варгольм, а Арманд Дуплантис и Рено Лавиллени проведут дуэль в прыжках в высоту.

As the coronavirus crisis continues, the @nikepreclassic and @MEETINGPARIS are now suspended whilst @BislettGames will be staged under an alternative format.



More ????https://t.co/wuAw4u7RY1