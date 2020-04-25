Легкая атлетика
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Юлия Левченко провела очередную утреннюю разминку. Видео
Украинка призывает всех быть спортивными
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира 2017 по прыжкам в высоту Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором она провела легкую утреннюю разминку.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками новым фото.
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