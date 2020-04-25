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Юлия Левченко провела очередную утреннюю разминку. Видео

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка призывает всех быть спортивными

Юлия Левченко провела очередную утреннюю разминку. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира 2017 по прыжкам в высоту Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором она провела легкую утреннюю разминку.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками новым фото.

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В статье: Юлия Левченко
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