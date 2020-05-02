Марина Бех-Романчук: Я вдохновляюсь тем, что делаю, я люблю спорт и атлетику

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram обратилась к болельщикам.

"Я вдохновляюсь тем, что делаю. Я люблю спорт. Я люблю атлетику.

Я мечтаю достичь моей цели"

Напомним, что ранее Олег Верняев удивил болельщиков карантинным фото.