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Марина Бех-Романчук: Я вдохновляюсь тем, что делаю, я люблю спорт и атлетику
Украинка полна оптимизма
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram обратилась к болельщикам.
"Я вдохновляюсь тем, что делаю. Я люблю спорт. Я люблю атлетику.
Я мечтаю достичь моей цели"
Напомним, что ранее Олег Верняев удивил болельщиков карантинным фото.
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