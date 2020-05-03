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Настоящая самоизоляция: Ярослава Магучих показала, как соблюдает карантин после возвращения из-за границы
Пример для подражания
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих на своей официальной странице в Instagram выложила видео, на котором показала условия проживания в самоизоляции после возвращения из-за границы (из Португалии).
"Вот такая она, самоизоляция. Всем доброй ночи, сладких снов"
Как видим, с чувством юмора у Ярославы все хорошо)
Напомним, что ранее Даяна Ястремская стала героиней рубрики Герои нашего времени.
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