Настоящая самоизоляция: Ярослава Магучих показала, как соблюдает карантин после возвращения из-за границы

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих на своей официальной странице в Instagram выложила видео, на котором показала условия проживания в самоизоляции после возвращения из-за границы (из Португалии).

"Вот такая она, самоизоляция. Всем доброй ночи, сладких снов"

Как видим, с чувством юмора у Ярославы все хорошо)

Напомним, что ранее Даяна Ястремская стала героиней рубрики Герои нашего времени.