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Настоящая самоизоляция: Ярослава Магучих показала, как соблюдает карантин после возвращения из-за границы

Легкая атлетика
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Пример для подражания

Настоящая самоизоляция: Ярослава Магучих показала, как соблюдает карантин после возвращения из-за границы
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих на своей официальной странице в Instagram выложила видео, на котором показала условия проживания в самоизоляции после возвращения из-за границы (из Португалии).

"Вот такая она, самоизоляция. Всем доброй ночи, сладких снов"

Как видим, с чувством юмора у Ярославы все хорошо)

Напомним, что ранее Даяна Ястремская стала героиней рубрики Герои нашего времени.

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В статье: Ярослава Магучих
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