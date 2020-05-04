Ведущие прыгуны мира выяснили сильнейшего в онлайн-турнире

Сэм Кендрикс, Рено Лавиллени и Арманд Дюплантис – три главных легкоатлета современности, когда речь заходит о прыжках в высоту с шестом.

Накануне эта троица выяснила сильнейшего в необычном формате – за 30 минут спортсменам нужно было как можно больше раз преодолеть планку на высоте 5 метров. Лавиллени вышел на связь из Франции, а Кендрикс и Дюплантис находились в Оксфорде (штат Миссисипи) и Лафайетте (штат Луизиана) соответственно.

В итоге в турнире была зафиксирована ничья – Лавиллени и Дюплантис за 30 минут выполнили по 36 прыжков при одной неудачной попытке. Кендрикс смог 26 раз перелететь через 5-метровую высоту.