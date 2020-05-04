  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ведущие прыгуны мира выяснили сильнейшего в онлайн-турнире
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ведущие прыгуны мира выяснили сильнейшего в онлайн-турнире

Легкая атлетика
(1 голосов)

Ultimate Garden Clash – уникальный формат, рожденный пандемией.

Ведущие прыгуны мира выяснили сильнейшего в онлайн-турнире
Новина українською

Сэм Кендрикс, Рено Лавиллени и Арманд Дюплантис – три главных легкоатлета современности, когда речь заходит о прыжках в высоту с шестом.

Накануне эта троица выяснила сильнейшего в необычном формате – за 30 минут спортсменам нужно было как можно больше раз преодолеть планку на высоте 5 метров. Лавиллени вышел на связь из Франции, а Кендрикс и Дюплантис находились в Оксфорде (штат Миссисипи) и Лафайетте (штат Луизиана) соответственно.

В итоге в турнире была зафиксирована ничья – Лавиллени и Дюплантис за 30 минут выполнили по 36 прыжков при одной неудачной попытке. Кендрикс смог 26 раз перелететь через 5-метровую высоту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рено Лавиллени Арманд Дюплантис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...