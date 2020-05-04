Легкая атлетика
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Магучих стала "Заслуженным мастером спорта Украины"
В 18 лет!
В сентябре прошлого года Ярослава Магучих в Дохе с новым личным рекордом и мировым юниорским рекордом (2,04 метра) стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту.
Серебро чемпионата мира дало Магучих право претендовать на звание «Заслуженного мастера спорта Украины». Соответствующее решение было принято в феврале 2020 года.
Ярослава Магучих до приостановки мирового спорта из-за пандемии коронавируса стала чемпионкой престижной легкоатлетической серии World Athletics Indoor Tour.
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