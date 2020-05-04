  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих стала "Заслуженным мастером спорта Украины"
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих стала "Заслуженным мастером спорта Украины"

Легкая атлетика
(1 голосов)

В 18 лет!

Магучих стала "Заслуженным мастером спорта Украины"
Новина українською

В сентябре прошлого года Ярослава Магучих в Дохе с новым личным рекордом и мировым юниорским рекордом (2,04 метра) стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Серебро чемпионата мира дало Магучих право претендовать на звание «Заслуженного мастера спорта Украины». Соответствующее решение было принято в феврале 2020 года.

Ярослава Магучих до приостановки мирового спорта из-за пандемии коронавируса стала чемпионкой престижной легкоатлетической серии World Athletics Indoor Tour.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих прыжки в высоту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...