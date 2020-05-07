Украинская легкоатлетка рассказала, как из-за коронавируса "застряла" в Кении

В Кении двукратная чемпионка Европейских игр и призер чемпионатов Европы планировала готовиться к Олимпийским играм в Токио, однако коронавирус повлиял на планы не только Ляховой, но и всего мира.

"Приехала сюда 7 марта, до начала глобальной пандемии. В это время еще только в Китае были серьезные проблемы. В Европе и Африке практически вируса не было.

Сбор должен был закончиться 4 апреля. Но в конце марта закрыли свои границы Кения, а потом и Украина. Уже невозможно было вылететь из страны. Поэтому мой сбор все еще длится, а границы в Кении все еще закрыты до этого времени.

Не знаю, когда попаду домой. На данный момент у меня есть обратный билет на 31 мая. Но постоянно ходят слухи, что локдаун в Кении хотят продлить до середины июня.

В марте мой сбор проходил за счет НОК – это был полноценный сбор. Но из-за переноса ОИ в Токио и пандемии НОК уже не оплачивает сборы. Федерация легкой атлетики взяла это на себя. Да, это более скромно. Но все же приятно, что в это тяжелое время оплачивают мое пребывание в Кении.

Состояние у меня замечательное. Конечно, скучаю по дому, но понимаю, что застряла в хорошем месте. И для тренировок тут идеальное место. Хорошая погода, свежие фрукты, высота 2400 метров над уровнем моря. Да и во время карантина тут все равно чувствуешь себя более свободно, чем на данный момент в Украине", - рассказывает Ляхова.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Ляхова, несмотря на медаль чемпионата Европы, не получила президентскую стипендию.