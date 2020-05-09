Марина Бех-Романчук: Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира 2019 по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук желает всем хороших выходных. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими"

Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.