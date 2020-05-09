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Марина Бех-Романчук: Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими

Легкая атлетика
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Украинка поражает своей красотой

Марина Бех-Романчук: Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира 2019 по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук желает всем хороших выходных. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими"

Марина Бех-Романчук: Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими - изображение 1

Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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