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Марина Бех-Романчук: Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими
Украинка поражает своей красотой
Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира 2019 по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук желает всем хороших выходных. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Солнечные выходные впереди, и это замечательное время наслаждаться ими"
Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.
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