Левченко показала, как бы выглядела в "Симпсонах". ФОТО

Юлия Левченко, вице-чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту, на своей странице в Instagram поделилась с болельщиками забавной фотографией.

Именно так выглядела бы Левченко в «Симпсонах», если бы стала одной из героинь культового американского мультика.

Ранее украинская легкоатлетка рассказала, как из-за коронавируса "застряла" в Кении.