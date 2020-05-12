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Левченко показала, как бы выглядела в "Симпсонах". ФОТО

Легкая атлетика
(2 голосов)

Украинская легкоатлетка легко стала бы секс-символом знаменитого мультсериала.

Левченко показала, как бы выглядела в "Симпсонах". ФОТО
Новина українською

Юлия Левченко, вице-чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту, на своей странице в Instagram поделилась с болельщиками забавной фотографией.

Именно так выглядела бы Левченко в «Симпсонах», если бы стала одной из героинь культового американского мультика.

Ранее украинская легкоатлетка рассказала, как из-за коронавируса "застряла" в Кении.

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В статье: Юлия Левченко прыжки в высоту
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