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Левченко показала, как бы выглядела в "Симпсонах". ФОТО
Украинская легкоатлетка легко стала бы секс-символом знаменитого мультсериала.
Юлия Левченко, вице-чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту, на своей странице в Instagram поделилась с болельщиками забавной фотографией.
Именно так выглядела бы Левченко в «Симпсонах», если бы стала одной из героинь культового американского мультика.
Ранее украинская легкоатлетка рассказала, как из-за коронавируса "застряла" в Кении.
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