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Смешно до слез: однажды российский легкоатлет пьяным выступил на соревнованиях. ВИДЕО

Легкая атлетика
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Иван Ухов в 2008-м рассмешил весь мир.

Смешно до слез: однажды российский легкоатлет пьяным выступил на соревнованиях. ВИДЕО
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Будущий олимпийский чемпион (в 2019-м CAS аннулировал его результаты за нарушение антидопинговых правил) 12 лет назад на престижном турнире Athletissima в Лозанне порадовал публику «пьяным» прыжком.

Почему же Ухов вышел в сектор в нетрезвом состоянии? Все дело в том, что перед поездкой в Лозанну спортсмен расстался со своей девушкой Ириной Гордеевой. Заглушить горе Иван решил коктейлем из «Ред Булла» и водки.

Дальнейшие комментарии излишни. Это лучше увидеть:

Пьяный перформанс в Швейцарии для Ивана Ухова прошел без особых последствий. Россиянин избежал дисквалификации, но был вынужден вернуть организаторам соревнований те деньги, которые были потрачены на его проживание и перемещение.

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В статье: легкая атлетика прыжки в высоту
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