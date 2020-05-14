Смешно до слез: однажды российский легкоатлет пьяным выступил на соревнованиях. ВИДЕО

Будущий олимпийский чемпион (в 2019-м CAS аннулировал его результаты за нарушение антидопинговых правил) 12 лет назад на престижном турнире Athletissima в Лозанне порадовал публику «пьяным» прыжком.

Почему же Ухов вышел в сектор в нетрезвом состоянии? Все дело в том, что перед поездкой в Лозанну спортсмен расстался со своей девушкой Ириной Гордеевой. Заглушить горе Иван решил коктейлем из «Ред Булла» и водки.

Дальнейшие комментарии излишни. Это лучше увидеть:

Пьяный перформанс в Швейцарии для Ивана Ухова прошел без особых последствий. Россиянин избежал дисквалификации, но был вынужден вернуть организаторам соревнований те деньги, которые были потрачены на его проживание и перемещение.