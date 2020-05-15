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Украинский ходок стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина

Легкая атлетика
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Руслан Дмитренко с опозданием получил заслуженную медаль.

Украинский ходок стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина
Новина українською

Дмитренко после дисквалификации россиянина Александра Иванова стал бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины со ссылкой на решение Европейской легкоатлетической ассоциации.

Шесть лет назад на заключительных метрах 20-километровой дистанции Дмитренко в борьбе за бронзу по фотофинишу проиграл Денису Стрелкову из России. Теперь Стрелков стал вторым, а украинец переместился на третье место.

Сейчас Руслан Дмитренко восстанавливается после тяжелого ДТП. В марте этого года в результате аварии спортсмен получил серьезные травмы правой пятки и колена, также пострадали большой палец левой ноги и левая рука.

"Приятно получить медаль. Как говорится, нет худа без добра. У меня все совпало: я вышел из дисквалификации, все налаживается с моими руками и ногами, постепенно начинаю реабилитацию – и тут такой бонус в виде бронзы. Возможно, это знак, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше и впереди будут еще медали. Это огромный стимул для меня", - говорит Дмитренко.

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В статье: легкая атлетика Руслан Дмитренко
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