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Марина Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с днем семьи. Фото
Невероятная пара
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук трогательно поздравила своего мужа, пловца Михаила Романчука с Днем семьи. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Сегодня День семьи.
Ты мой мир и моя семья.
Люблю"
Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.
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