Марина Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с днем семьи. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук трогательно поздравила своего мужа, пловца Михаила Романчука с Днем семьи. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня День семьи.

Ты мой мир и моя семья.

Люблю"

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.