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Усейн Болт впервые стал отцом
Об этом рассказал премьер-министр Ямайки
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт впервые в жизни стал отцом.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс сообщил в своем Twitter, что у пары легендарного бегуна с его невестой Кейси Беннет родилась дочь.
"Поздравляю нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Кейси Бенетт с рождением дочери!"
Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020
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