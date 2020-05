Усейн Болт впервые стал отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт впервые в жизни стал отцом.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс сообщил в своем Twitter, что у пары легендарного бегуна с его невестой Кейси Беннет родилась дочь.

"Поздравляю нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Кейси Бенетт с рождением дочери!"

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd