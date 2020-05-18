  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Усейн Болт впервые стал отцом
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усейн Болт впервые стал отцом

Легкая атлетика
(1 голосов)

Об этом рассказал премьер-министр Ямайки

Усейн Болт впервые стал отцом
Новина українською

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт впервые в жизни стал отцом.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс сообщил в своем Twitter, что у пары легендарного бегуна с его невестой Кейси Беннет родилась дочь.

"Поздравляю нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Кейси Бенетт с рождением дочери!"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Усейн Болт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...