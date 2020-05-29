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Марафон в Бостоне отменен впервые в истории. Он проходил 123 года подряд
Причину вы все знаете.
Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный марафон по улицам города, сообщает официальный сайт соревнований.
Бостонский марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса забег перенесли на 14 сентября.
Вместо классического марафона со 124-летней историей организаторы соревнований объявили о проведении ряда виртуальных мероприятий, связанных с бегом на 42-километровую дистанцию.
"Нашим главным приоритетом остается сохранения здоровья общества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков. Хотя мы не можем в сентябре привезти мир в Бостон, мы планируем предоставить Бостон для мира для исторического 124-го Бостонского марафона", - говорит Том Грилк, исполнительный директор Бостонского марафона.
В прошлом году победителями Бостонского марафона стали кениец Лоуренс Чероно и представительница Эфиопии Воркнеш Дегефа.