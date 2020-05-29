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Марафон в Бостоне отменен впервые в истории. Он проходил 123 года подряд

Легкая атлетика
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Причину вы все знаете.

Марафон в Бостоне отменен впервые в истории. Он проходил 123 года подряд
Новина українською

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный марафон по улицам города, сообщает официальный сайт соревнований.

Бостонский марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса забег перенесли на 14 сентября.

Вместо классического марафона со 124-летней историей организаторы соревнований объявили о проведении ряда виртуальных мероприятий, связанных с бегом на 42-километровую дистанцию.

"Нашим главным приоритетом остается сохранения здоровья общества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков. Хотя мы не можем в сентябре привезти мир в Бостон, мы планируем предоставить Бостон для мира для исторического 124-го Бостонского марафона", - говорит Том Грилк, исполнительный директор Бостонского марафона.

В прошлом году победителями Бостонского марафона стали кениец Лоуренс Чероно и представительница Эфиопии Воркнеш Дегефа.

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В статье: Бостонский марафон
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