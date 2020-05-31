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Марина Бех-Романчук вместе с мужем отдыхают в Карпатах и наслаждаются уик-эндом. Фото
Красота вокруг
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком наслаждаются выходными в Буковеле. Фотографию с отдыха в горах спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"С тобой я самая счастливая"
Напомним, что ранее Роджер Федерер стал самым богатым спортсменом мира.
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