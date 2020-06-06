Марина Бех-Романчук: Наконец-то есть погода, которая ощущается как настоящее лето и это крутое время для игр

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала пост, в котором радуется теплой и летней погоде.

"Наконец-то есть погода, которая ощущается как настоящее лето и это крутое время для игр"

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о том, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса.