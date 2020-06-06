Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук: Наконец-то есть погода, которая ощущается как настоящее лето и это крутое время для игр
Украинка в хорошем настроении
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала пост, в котором радуется теплой и летней погоде.
"Наконец-то есть погода, которая ощущается как настоящее лето и это крутое время для игр"
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о том, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 09:11 Весь спорт Элина Свитолина: Я уже знакома с семьей Гаэля, а он познакомился с моей на турнирах
- 09:50 Весь спорт Боб Арум: Мы будем говорить с боксерскими организациями, чтобы отказываться от обязательных претендентов, или откладывать с ними бои
- 22:54 Весь спорт Беринчик не собирается идти в политику
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...