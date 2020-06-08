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Болт и компания: все мировые рекорды в беге на 100 метров. ВИДЕО

Легкая атлетика
(1 голосов)

9,58 от Усэйна Болта в 2009-м – это время до сих пор остается общим ориентиром.

Болт и компания: все мировые рекорды в беге на 100 метров. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: Усэйн Болт легкая атлетика
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