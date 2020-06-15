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Украинская легкоатлетка потеряла сознание на марафоне и умерла после инсульта

Легкая атлетика
(5 голосов)

Трагедия под Одессой.

Украинская легкоатлетка потеряла сознание на марафоне и умерла после инсульта
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13 июня член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева во время ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik получила тепловой удар и потеряла сознание.

Организаторы соревнований лишь спустя 8 часов после начала поисковой операции обнаружили девушку у водоема с серьезным переохлаждением. Катющеву доставили в Одесскую областную больницу, но спасти жизнь спортсменки медикам не удалось.

"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал в Facebook глава пресс-службы Одесской ОГА Денис Соколов.

Екатерина Катющева лидировала в забеге на 67 километров под Одессой. Легкоатлетка пропала с дистанции ориентировочно за 10 километров до финиша.

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В статье: легкая атлетика бег
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