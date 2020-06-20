Богдан Бондаренко: Отмену Олимпиады я рассматриваю только как плюс, так как можно сделать больше работы

Украинский легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко рассказал, как он воспринял решение о переносе Олимпийских игр 2020 в Токио. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"С одной стороны, готовились, надеялись, хотели выступать в этом году. Но эту отмену соревнований я рассматриваю только как плюс, так как можно сделать больше работы, не так сильно форсировать подготовку. Думаю, это для меня такой знак, что я буду в лучшей форме и успею сделать больше.

Для лицензии на Олимпиаду можно было выполнить норматив, но у меня его нет. Норматив был 2,33 м, а у меня было 2,31 м. Если нет нормативов, то можно попасть по итогам пяти соревнований. Но соревнований этих, учитывая карантин, не было и, соответственно, возможности в них участвовать. Поэтому это все отсрочится еще на год.

У нас есть еще чемпионат мира зимой, на котором я хочу дебютировать. Я с 2009 года не выступал в зимнем сезоне и, думаю, это будет хорошая возможность попробовать себя для зимы.

Пока есть чемпионат Украины и после него Балканские игры. Это то, что реально в этом году. Еще обещают проводить Бриллиантовую лигу, но в каких-то обрезанных форматах. Скорее всего, соревнования будут.

Но трудно к ним готовиться, скажем так. Я переживаю за то, чтобы не получить травму из-за недотренированности, отсутствие надлежащих условий", - сказал он.

Напомним, что ранее тренер Элины Свитолиной рассказал о планах своей подопечной.