Оу ... Юлия Левченко поражает поклонников новым привлекательным снимком

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира 2017 по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала фото в нижнем белье. Соответствующий снимок она разместила на странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид порадовала болельщиков новыми снимками, а Ольга Харлин показала фото с Вероны.