Марина Бех-Романчук соблазняет болельщиков очередными пикантными фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram опубликовала очередное пикантное фото. Наша спортсменка отдыхает на пляже.

"Наконец-то выходные"

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги.