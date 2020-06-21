Легкая атлетика
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Марина Бех-Романчук соблазняет болельщиков очередными пикантными фото
Украинка действительно впечатляющая
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram опубликовала очередное пикантное фото. Наша спортсменка отдыхает на пляже.
"Наконец-то выходные"
Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги.
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