Марина Бех-Романчук: Сегодня слишком тяжелый день, но это то, что делает вас сильнее. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередной порцией фото с тренировки. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня слишком тяжелый день, но это то, что делает вас сильнее.

Этот день заканчивается значительно лучше, чем начался.

Хорошего вечера вам."

Напомним, что ранее Ломаченко и Усик сохранили места в ТОП 5 P4P.