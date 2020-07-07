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Марина Бех-Романчук: Сегодня слишком тяжелый день, но это то, что делает вас сильнее. Фото
Украинка не прекращает тренировки
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередной порцией фото с тренировки. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Сегодня слишком тяжелый день, но это то, что делает вас сильнее.
Этот день заканчивается значительно лучше, чем начался.
Хорошего вечера вам."
Напомним, что ранее Ломаченко и Усик сохранили места в ТОП 5 P4P.
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