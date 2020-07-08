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Марина Бех-Романчук поделилась со своими болельщиками новыми яркими фото
Яркие мгновения жизни
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками яркими летними фото. Соответствующие снимки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Мое лето"
Напомним, что ранее Дарья Билодид и Александр Усик встретились в столичном торговом центре.
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