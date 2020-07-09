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Марина Бех-Романчук: Я очень скучаю по тренировочными сборам за рубежом. Фото
Откровенное признание украинки
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук призналась, что скучает по заграничным путешествиями. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Я очень скучаю по тренировочными сборам за рубежом. Ведь мне очень не хватает путешествий и моей любимой спортивной жизни"
Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.
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