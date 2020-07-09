Марина Бех-Романчук: Я очень скучаю по тренировочными сборам за рубежом. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук призналась, что скучает по заграничным путешествиями. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Я очень скучаю по тренировочными сборам за рубежом. Ведь мне очень не хватает путешествий и моей любимой спортивной жизни"

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.