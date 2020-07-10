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Марина Бех-Романчук: В этом году много роз и хороших летних фото
Как всегда непревзойденная
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми летними фото.
"В этом году много роз и хороших летних фото.
Какая вам нравится больше 1,2 или 3?"
Напомним, что ранее Дарья Билодид опубликовала фото своего домашнего любимца, а Владимир Кличко рассказал, как надо воспринимать неудачи.
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