Марина Бех-Романчук: В этом году много роз и хороших летних фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми летними фото.

"В этом году много роз и хороших летних фото.

Какая вам нравится больше 1,2 или 3?"

Напомним, что ранее Дарья Билодид опубликовала фото своего домашнего любимца, а Владимир Кличко рассказал, как надо воспринимать неудачи.