Марина Бех-Романчук: Я люблю разнообразие работы. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает тренировки до начала восстановления сезона. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Я люблю разнообразие работы.

И мне очень нравится, когда на стадионе я работаю не только в прыжковой яме."

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел велотренировку.