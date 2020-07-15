Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук: Я люблю разнообразие работы. Фото
Украинка неутомимая
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает тренировки до начала восстановления сезона. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Я люблю разнообразие работы.
И мне очень нравится, когда на стадионе я работаю не только в прыжковой яме."
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел велотренировку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...