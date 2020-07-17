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Болт проиграл в теннис своему юному крестнику. ВИДЕО
Мальчик оказался слишком хорош для легендарного спринтера.
Быстрейший человек в истории Усэйн Болт в Instagram опубликовал фрагмент теннисного матча со своим крестником. Похоже, у ребенка есть все задатки, чтобы стать профессиональным игроком.
"Очевидно, теннис не был моим выбором. Я не был готов. Мой крестник разгромил меня", - написал ямайский спринтер.
Усэйн Болт завершил карьеру три года назад. В последнем забеге на чемпионате мира-2018 мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров завоевал бронзу.
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