Болт проиграл в теннис своему юному крестнику. ВИДЕО

Быстрейший человек в истории Усэйн Болт в Instagram опубликовал фрагмент теннисного матча со своим крестником. Похоже, у ребенка есть все задатки, чтобы стать профессиональным игроком.

"Очевидно, теннис не был моим выбором. Я не был готов. Мой крестник разгромил меня", - написал ямайский спринтер.

Усэйн Болт завершил карьеру три года назад. В последнем забеге на чемпионате мира-2018 мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров завоевал бронзу.