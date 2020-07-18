Сегодня свой день рождения празднует Марина Бех-Романчук. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук празднует свой день рождения. Ей исполняется 25 лет. Праздничные фото спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Мои сладкие 25"

UA-Футбол от всей души поздравляет прославленную спортсменку с праздником. Желаем здоровья и новых свершений на благо Украины!

Напомним, что ранее Сергей Семенов поделился фото с тренировки.