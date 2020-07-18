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Сегодня свой день рождения празднует Марина Бех-Романчук. Фото

Легкая атлетика
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Украинка разменяла 25-ый год

Сегодня свой день рождения празднует Марина Бех-Романчук. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук празднует свой день рождения. Ей исполняется 25 лет. Праздничные фото спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Мои сладкие 25"

Сегодня свой день рождения празднует Марина Бех-Романчук. Фото - изображение 1Сегодня свой день рождения празднует Марина Бех-Романчук. Фото - изображение 2

UA-Футбол от всей души поздравляет прославленную спортсменку с праздником. Желаем здоровья и новых свершений на благо Украины!

Напомним, что ранее Сергей Семенов поделился фото с тренировки.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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