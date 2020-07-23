Этап Бриллиантовой лиги в Великобритании отменен

Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Гейтсхеде (Великобритания) не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Исходя из обновлённого календаря «Бриллиантовой лиги», этап в Гейтсхеде должен был стать пятым в сезоне. Соревнования были запланированы на 12 сентября.

Таким образом, обновлённый календарь серии выглядит следующим образом:

14 августа — Монако.

23 августа — Стокгольм (Швеция).

2 сентября — Лозанна (Швейцария).

4 сентября — Брюссель (Бельгия).

17 сентября — Рим/Неаполь (Италия).

19 сентября — Шанхай (Китай).

9 октября — Доха (Катар).

17 октября — второй турнир в Китае.

Стоит отметить, что правительство Китая планирует запретить проведение большинства международных соревнований на своей територии.