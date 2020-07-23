Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Этап Бриллиантовой лиги в Великобритании отменен
Об этом сообщили организаторы турнира
Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Гейтсхеде (Великобритания) не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.
Исходя из обновлённого календаря «Бриллиантовой лиги», этап в Гейтсхеде должен был стать пятым в сезоне. Соревнования были запланированы на 12 сентября.
Таким образом, обновлённый календарь серии выглядит следующим образом:
14 августа — Монако.
23 августа — Стокгольм (Швеция).
2 сентября — Лозанна (Швейцария).
4 сентября — Брюссель (Бельгия).
17 сентября — Рим/Неаполь (Италия).
19 сентября — Шанхай (Китай).
9 октября — Доха (Катар).
17 октября — второй турнир в Китае.
Стоит отметить, что правительство Китая планирует запретить проведение большинства международных соревнований на своей територии.