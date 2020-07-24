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Бриллиантовая лига отменила этап в Шанхае

Легкая атлетика
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Прогнозируемое решение.

Бриллиантовая лига отменила этап в Шанхае
Новина українською

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае этап в Бриллиантовой лиги в Шанхае в этом году не состоится, сообщает официальный сайт соревнований.

В Шанхае лучшие легкоатлеты современности должны были выступить 19 сентября.

Помимо этапа в Шанхае Бриллиантовая лига в этом году не придет в Юджин (США), Гейтсхед (Великобритания) и Париж (Франция).

Из-за пандемии коронавируса каждый этап Бриллиантовой лиги будет отдельным соревнованием без начисления очков. Финал в Цюрихе в этом году не состоится.

Ранее UA-Футбол сообщал, что этап Бриллиантовой лиги в Великобритании отменен.

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В статье: Бриллиантовая лига коронавирус
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