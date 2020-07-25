Миллер-Уйбо установила сезонный рекорд на стометровке и повторила уникальное достижение

Олимпийская чемпионка в беге на дистанции 400 метров Шона Миллер-Уйбо продемонстрировала свою универсальность. На выставочном турнире в Клермонте багамская легкоатлетка на дистанции сто метров выбежала из одиннадцати секунд. Ее время - 10.98. Это лучший показатель на стометровке в ее карьере, а также лучший результат года на ста метрах. Ранее сезонный рекорд принадлежал представительнице Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11.00).

Таким образом, Миллер-Уйбо стала четвертой женщиной в истории, которая выбежала из одиннадцати секунд на стометровке, с 22-х секунд - на двухсотметровке (21:74) и с 49-и секунд на дистанции четыреста метров (48.37).

Ранее такое сумели сделать Марита Кох, Мари-Хосе Перек и Валери Бриско.

Напомним, что Шона Миллер-Уйбо является многократным призером чемпионатов мира, победительницей континентальных кубков, а также чемпионатов мира среди юношей и юниоров. Но наивысшее достижение карьеры – Олимпийское золото Рио (2016) на дистанцию ​​в 400 метров