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Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото

Легкая атлетика
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Как всегда - непревзойденная

Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередными откровенными фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Это лето не такое теплое, как всегда.

Поэтому сейчас я хочу поехать туда, где погода действительно жаркая"

Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото - изображение 1Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее промоутер Усика назвал дату и место боя своего подопечного.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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