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Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото
Как всегда - непревзойденная
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередными откровенными фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Это лето не такое теплое, как всегда.
Поэтому сейчас я хочу поехать туда, где погода действительно жаркая"
Напомним, что ранее промоутер Усика
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