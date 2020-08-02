Марина Бех-Романчук: Это лето не такое теплое, как всегда. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередными откровенными фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Это лето не такое теплое, как всегда.

Поэтому сейчас я хочу поехать туда, где погода действительно жаркая"