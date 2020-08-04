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Прищепу дисквалифицировали на 20 месяцев. Она пропустит Олимпиаду

Легкая атлетика
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Есть решение по допинговому делу украинки.

Прищепу дисквалифицировали на 20 месяцев. Она пропустит Олимпиаду
Новина українською

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в конце февраля на официальном уровне сообщило, что двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа (Кроль) сдала положительную допинг-пробу.

В организме легкоатлетки обнаружили следы гидрохлортиазида. Этот препарат способствует выведению жидкости из организма и снижает артериальное давление.

Теперь же организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit объявила, что за нарушение антидопинговых правил Прищепа отстранена от спорта на 20 месяцев. Дисквалификация украинки продлится до 15 сентября 2021 года, а это означает, что Прищепа пропустит Олимпийские игры в Токио.

Официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины отмечает, что Наталья Прищепа приняла вердикт Athletics Integrity Unit и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

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В статье: Допинг легкая атлетика Наталья Прищепа
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