Юлия Левченко: Меня несколько лет преследует мужчина

На своей странице в Instagram одна из сильнейших спортсменок мира в прыжках в высоту заявила, что последние несколько лет ее постоянно преследует неизвестный мужчина.

"Мой пример: за мной уже несколько лет следует мужчина на каждые соревнования. И это явное преследование.

Спортсмены менеджеры, организаторы соревнований, которым он попадался на глаза, замечали его странности.

Он передавал мне письма через горничных, писал в соцсетях «моя любимая Юля» и т.д. Я поняла, что у него есть явные проблемы. Но, поскольку никаких нападок и агрессии с его стороны не было, я не звонила в полицию, поскольку не знала, как описать этот случай и правильно ли меня поймут.

Зимой этого года он приехал на очередные соревнования. Поселился в отель, где я проживала. Долго сидел в лобби и ждал встречи со мной. Организаторы соревнований были обеспокоены происходящим.

Пообедав, я вернулась через лифт для горничных. А организаторы вызвали полицию. Это было их решение, и я ничего не знала об этом, плюс – у меня вечером были соревнования.

Когда полиция приехала и стала проводить допрос, то он нес бред и чушь, что я – его жена, и у нас все хорошо. Даже без моих показаний и заявлений они сделали ему предупреждение: если он еще раз будет замечен за преследованием, и последует жалоба, то они будут вынуждены предпринимать меры.

После этого я его не видела. Плюс – и поводов не было. Из-за коронавируса сезона, как такового, нет", - написала Левченко.

Юлия Левченко – победительница юношеской Олимпиады и чемпионата Европы среди молодежи, вице-чемпионка мира 2017 года и двукратный призер чемпионатов Европы в помещении.