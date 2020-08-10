25 лет назад Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке

Исторический прыжок на 15 метров и 50 сантиметров Инесса Кравец совершила в августе 1995 года на чемпионате мира в Гетеборге.

Что интересно, Кравец провалила две первых попытки, а потому во время третьего прыжка не стала рисковать и немного раньше оттолкнулась от земли.

В последнее время к мировому рекорду Инессы Кравец подбирается Юлимар Рохас, которая в феврале этого года на соревнованиях в Мадриде улетела на 15 метров и 43 сантиметра.