Легкая атлетика
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25 лет назад Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке
Этот результат до сих пор никто не может побить.
Исторический прыжок на 15 метров и 50 сантиметров Инесса Кравец совершила в августе 1995 года на чемпионате мира в Гетеборге.
Что интересно, Кравец провалила две первых попытки, а потому во время третьего прыжка не стала рисковать и немного раньше оттолкнулась от земли.
В последнее время к мировому рекорду Инессы Кравец подбирается Юлимар Рохас, которая в феврале этого года на соревнованиях в Мадриде улетела на 15 метров и 43 сантиметра.
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