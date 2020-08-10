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Лищинская: Я решила не быть в стороне и не сидеть сложа руки

Легкая атлетика
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Ирина рассказала, почему идет на выборы

Лищинская: Я решила не быть в стороне и не сидеть сложа руки
Новина українською

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Лищинская объявила в Fecebook о намерении баллотироваться на должность президента Федерации легкой атлетики Украины.

"Вы же знаете, что я иду на эти выборы только потому, что хочу качественных изменений. Можно сидеть в фейсбуке и писать гневные посты, возмущаться текущей ситуацией, но все будет оставаться как есть. Я решила не быть в стороне и не сидеть сложа руки. Я разработала программу, чтобы честно и открыто вам показать, что я предлагаю и мои намерения серьезны. Мне не интересно просто занимать должность. Для меня важны качественные изменения в лёгкой атлетике, поэтому хочу их реализовывать".

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В статье: Ирина Лищинская ФЛАУ
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Источник:
XSport.ua
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