Последний забег: 3 года назад Болт драматично завершил карьеру

Последним в карьере для Усейна Болта стал забег 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне.

Восьмикратный олимпийский чемпион бежал на последнем этапе, но стоило Болту набрать скорость после передачи эстафеты, как он травмировал ногу и не смог добраться до финишной черты.

То поражение в эстафете стало для Усэйна Болта первым и последним с 2007 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх.