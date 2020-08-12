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Последний забег: 3 года назад Болт драматично завершил карьеру
Легендарный ямаец ушел не так, как всем хотелось бы.
Последним в карьере для Усейна Болта стал забег 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне.
Восьмикратный олимпийский чемпион бежал на последнем этапе, но стоило Болту набрать скорость после передачи эстафеты, как он травмировал ногу и не смог добраться до финишной черты.
То поражение в эстафете стало для Усэйна Болта первым и последним с 2007 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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