Магучих после победы отдыхает на побережье, Левченко поблагодарила Монако за гостеприимство. Фото

Победительница первого после карантина этапа Бриллиантовой лиги в Монако, украинка Ярослава Магучих отдыхает на побережье Средиземного моря. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Серебряный призер соревнований, еще одна украинка Юлия Левченко на своей странице поблагодарила Монако за гостеприимство.

"Спасибо за гостеприимство."