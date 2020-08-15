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Магучих после победы отдыхает на побережье, Левченко поблагодарила Монако за гостеприимство. Фото

Легкая атлетика
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Магучих после победы отдыхает на побережье, Левченко поблагодарила Монако за гостеприимство. Фото
UA-Футбол
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Победительница первого после карантина этапа Бриллиантовой лиги в Монако, украинка Ярослава Магучих отдыхает на побережье Средиземного моря. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих после победы отдыхает на побережье, Левченко поблагодарила Монако за гостеприимство. Фото - изображение 1

Серебряный призер соревнований, еще одна украинка Юлия Левченко на своей странице поблагодарила Монако за гостеприимство.

"Спасибо за гостеприимство."

Магучих после победы отдыхает на побережье, Левченко поблагодарила Монако за гостеприимство. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее легендарный норвежский лыжник признался в употреблении наркотиков.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
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