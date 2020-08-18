  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Украинка Шух показала лучший результат сезона в многоборье
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Шух показала лучший результат сезона в многоборье

Легкая атлетика
(2 голосов)

Блестящее выступление Алины.

Украинка Шух показала лучший результат сезона в многоборье
Новина українською

На командном чемпионате Украины в Луцке Шух взяла золото с новым личным рекордом – 6386 очков. Также 21-летняя легкоатлетка обновила лучший результат сезона в мире, сообщает официальная страница НОК Украины в Facebook.

Если бы Шух на командном чемпионате Украины выступала бы и в отдельных дисциплинах, то стала бы лучшей в прыжках в высоту (1,91 м), взяла бы серебро в метании копья (53,64 м) и заняла бы третье место в толкании ядра (13,94 м) и прыжках в длину (6,14 м).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алина Шух многоборье
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...