Украинка Шух показала лучший результат сезона в многоборье

На командном чемпионате Украины в Луцке Шух взяла золото с новым личным рекордом – 6386 очков. Также 21-летняя легкоатлетка обновила лучший результат сезона в мире, сообщает официальная страница НОК Украины в Facebook.

Если бы Шух на командном чемпионате Украины выступала бы и в отдельных дисциплинах, то стала бы лучшей в прыжках в высоту (1,91 м), взяла бы серебро в метании копья (53,64 м) и заняла бы третье место в толкании ядра (13,94 м) и прыжках в длину (6,14 м).