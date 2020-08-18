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Четыре украинки выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Солидное представительство.

Четыре украинки выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги
Новина українською

23 августа на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Украина будет представлена только в женской программе соревнований.

Как сообщает официальный сайт легкоатлетической серии, в столице Швеции выступят Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами), Юлия Левченко и Ярослава Магучих (обе – прыжки в высоту).

Бех-Романчук и Рыжикова в Стокгольме откроют сезон, Магучих и Левченко на прошлой неделе выступали на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако – Ярослава заняла первое место, а Юлия стала второй.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинка Шух показала лучший результат сезона в многоборье.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Анна Рыжикова Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
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