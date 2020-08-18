Четыре украинки выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги

23 августа на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Украина будет представлена только в женской программе соревнований.

Как сообщает официальный сайт легкоатлетической серии, в столице Швеции выступят Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами), Юлия Левченко и Ярослава Магучих (обе – прыжки в высоту).

Бех-Романчук и Рыжикова в Стокгольме откроют сезон, Магучих и Левченко на прошлой неделе выступали на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако – Ярослава заняла первое место, а Юлия стала второй.