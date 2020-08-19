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Левченко победила на турнире в Польше. Магучих - вторая

Легкая атлетика
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Второе место у Ярославы Магучих

Левченко победила на турнире в Польше. Магучих - вторая
Новина українською

В польском Быдгоще на "Мемориале Ирены Шевинской" в дисциплине прыжков в высоту победительницей стала украинка Юлия Левченко.

Левченко смогла победить с результатом в 2.00 метра. Второй стала также украинка Ярослава Магучих – 1.97 м.

Отметим, 14 августа на первом этапе Бриллиантовой лиги Левченко и Магучих прыгнули на 1.98 м., но первое место из-за меньшего количества попыток заняла Ярослава.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua
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