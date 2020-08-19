Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко победила на турнире в Польше. Магучих - вторая
Второе место у Ярославы Магучих
В польском Быдгоще на "Мемориале Ирены Шевинской" в дисциплине прыжков в высоту победительницей стала украинка Юлия Левченко.
Левченко смогла победить с результатом в 2.00 метра. Второй стала также украинка Ярослава Магучих – 1.97 м.
Отметим, 14 августа на первом этапе Бриллиантовой лиги Левченко и Магучих прыгнули на 1.98 м., но первое место из-за меньшего количества попыток заняла Ярослава.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...