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Лучшая в мире: Левченко прыгнула на 2 метра и выиграла турнир в Польше

Легкая атлетика
(2 голосов)

А Магучих стала второй.

Лучшая в мире: Левченко прыгнула на 2 метра и выиграла турнир в Польше
Новина українською

На Мемориале Ирены Шевинськой в Быдгоще Юлия Левченко с первой попытки взяла планку на четырех подряд высотах (от 1,80 до 1,91). Тем временем Ярослава Магучих после небольшой заминки на высоте 1,88 с первого прыжка разобралась с 1,94 и 1,97, что позволило ей перехватить лидерство.

Судьба первого места решалась на высоте 2,00. Магучих смазала все три прыжка, а Левченко с последней попытки перелетела через планку и на один сантиметр обновила лучший результат сезона в мире.

В Польше Юлия Левченко взяла реванш у Ярославы Магучих за недавнее поражение на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих прыжки в высоту
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