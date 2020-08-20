Лучшая в мире: Левченко прыгнула на 2 метра и выиграла турнир в Польше

На Мемориале Ирены Шевинськой в Быдгоще Юлия Левченко с первой попытки взяла планку на четырех подряд высотах (от 1,80 до 1,91). Тем временем Ярослава Магучих после небольшой заминки на высоте 1,88 с первого прыжка разобралась с 1,94 и 1,97, что позволило ей перехватить лидерство.

Судьба первого места решалась на высоте 2,00. Магучих смазала все три прыжка, а Левченко с последней попытки перелетела через планку и на один сантиметр обновила лучший результат сезона в мире.

В Польше Юлия Левченко взяла реванш у Ярославы Магучих за недавнее поражение на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.